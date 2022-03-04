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Новости 9:54

Из-за действий РФ на Украине приостанавливают свою работу в России YIT и Airbnb

фото ЗакС политика Из-за действий РФ на Украине приостанавливают свою работу в России YIT и Airbnb

О приостановке деятельности в России, спровоцированной военной спецоперацией РФ на Украине, объявили еще две международных компании. О безвременной приостановке работы американского сервиса для поиска арендодателей и арендаторов жилья Airbnb объявил в своем Twitter-аккаунте его гендиректор Брайан Чески. В свою очередь, о сворачивании деятельности финского строительного концерна YIT на территории РФ объявил через пресс-службу компании ее президент Маркку Мойланен.

"Наш бизнес столкнулся с беспрецедентными вызовами в России, и сейчас нашим главным приоритетом является обеспечение здоровья и безопасности наших сотрудников. Кроме того, мы ускорили стратегический обзор российских операций, начатый нами в ноябре прошлого года, и рассчитываем завершить его в ускоренном порядке", - объявил Мойланен.

Отметим, что по тем же соображениям, из-за начатых 24 февраля боевых действий, только накануне о приостановке деятельности в России также объявила IKEA. Из-за нехватки комплектующих, связанной с санкциями, на время закрылись петербургские заводы Hyundai и Toyota.


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