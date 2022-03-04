Из-за санкций Миронов призвал перестать показывать рекламу западных товаров

Лидер фракции "Справедливой России - За правду" в Государственной думе Сергей Миронов считает, что нужно перестать демонстрировать соотечественникам рекламу компаний из тех западных стран, которые ввели против РФ санкции. Касается это и тех фирм, которые в знак протеста из-за военных действий на Украине свернули свою деятельность на российском рынке.

"Да, есть рекламные контракты. Не обязательно их демонстративно разрывать. Но объявить мораторий на исполнение рекламных обязательств перед компаниями, объявившими против России экономическую войну, – это долг самих СМИ", - обозначил социалист свою позицию.

Помимо необходимости экономического ответа западной цивилизации, Миронов, говоря о телеэфире, находит "циничным и вызывающим" контраст между сюжетами о боевых действиях и иногда прерывающей их рекламе дорогих автомобилей.

Напомним, что после введения 24 февраля российских войск на Украину каждый день становится известно о приостановке деятельности различных западных фирм в России. Накануне наиболее заметным в этом ряду стало заявление компании IKEA о закрытии своих мебельных магазинов.