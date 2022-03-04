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Новости 11:28

У Пиотровского и Мейксина поменялись полномочия

фото ЗакС политика У Пиотровского и Мейксина поменялись полномочия

У двух петербургских вице-губернаторов, Бориса Пиотровского и Максима Мейксина, поменялись сферы ответственности и курируемые ими комитеты, передает пресс-служба Смольного.

Согласно новому распоряжению главы города Александра Беглова, Пиотровский "брошен" на культуру, физкультуру и спорт. Кроме того, он будет координировать работу комитета по печати.

В свою очередь, Максим Мейксин, до последнего времени отвечавший за внутреннюю политику, будет курировать деятельность комитета по межнациональным отношениям, комитета по молодежной политике, комитета территориального развития а также отдела по связям с религиозными объединениями.


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