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Новости 12:02

В России и в Петербурге продолжает снижаться официальная заболеваемость COVID-19

фото ЗакС политика В России и в Петербурге продолжает снижаться официальная заболеваемость COVID-19

В России за сутки диагностировали 89 174 новых случая заражения коронавирусом. Это на 1 852 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 776 человек (на пять меньше, чем накануне). Сумели поправиться 160 507 человек.

Тройка регионов – лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Свердловская область (4 785), за ней следуют Самарская область (3 623) и Петербург (3 422). В Петербурге за минувшие сутки скончались 69 человек с инфекцией.

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.

Отметим, что на этой неделе правительства обеих столиц объявили об отмене режима QR-кодов, требовавшихся при посещении публичных мест.


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