Девелопер Bonava уходит с петербургского рынка

Шведский застройщик Bonava объявил через пресс-службу о прекращении своей работы в Петербурге. В связи с последними геополитическими событиями руководство компании перестало видеть "долгосрочные условия для ведения жилищного строительства" в городе, но обещает "ответственно завершить текущее производство": в Петербурге требуется достроить 810 квартир.

"Пока еще рано говорить о финансовых последствиях этого решения для Группы Bonava, но руководство компании намерено действовать в интересах Bonava в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.

В петербургском филиале девелопера трудятся 370 человек, и в компании думают над тем, как им помочь на ближайшее время.

Накануне о своем закрытии в России объвила сеть шведских мебельных магазинов IKEA, а 4 марта стало известно о прекращении деятельности в России финского строительного концерна YIT. И то, и другое решение были продиктованы несогласием со введением российских войск на Украину 24 февраля.