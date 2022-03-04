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Новости 13:55

Девелопер Bonava уходит с петербургского рынка

фото ЗакС политика Девелопер Bonava уходит с петербургского рынка

Шведский застройщик Bonava объявил через пресс-службу о прекращении своей работы в Петербурге. В связи с последними геополитическими событиями руководство компании перестало видеть "долгосрочные условия для ведения жилищного строительства" в городе, но обещает "ответственно завершить текущее производство": в Петербурге требуется достроить  810 квартир.

"Пока еще рано говорить о финансовых последствиях этого решения для Группы Bonava, но руководство компании намерено действовать в интересах Bonava в долгосрочной перспективе", - говорится в заявлении.

В петербургском филиале девелопера трудятся 370 человек, и в компании думают над тем, как им помочь на ближайшее время.

Накануне о своем закрытии в России объвила сеть шведских мебельных магазинов IKEA, а 4 марта стало известно о прекращении деятельности в России финского строительного концерна YIT. И то, и другое решение были продиктованы несогласием со введением российских войск на Украину 24 февраля.


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