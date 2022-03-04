"Не надо нагнетать ситуацию, вводить ограничений": Путин обратился к странам-соседям

Президент России Владимир Путин обратился к лидерам и правительствам соседних государств, призвав их не поддерживать и не расширять различного рода санкций в отношении РФ из-за введения ею войск на Украину 24 февраля.

"Мы всегда об этом говорили, нет кикаких недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить никаких ограничений, мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше", - произнес он на совещании с чиновниками, показанном телеканалом "Россия 24".

Путин добавил, что только из-за недружественных по отношению к России шагов "возникают все наши действия".

Напомним, что после начала спецоперации на Украине Путин впервые попал под международные санкции в персональном качестве. Из России массово уходят западные компании, тогда как курс рубля продолжает падать.