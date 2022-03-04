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Новости 14:31

Prisma закрывает свои супермаркеты в Петербурге

фото ЗакС политика Prisma закрывает свои супермаркеты в Петербурге

Сеть финских супермаркетов Prisma завершит свою работу на территории России, пишет "Фонтанка" со ссылкой на S-Group, в которую входят магазины.

"Финский холдинг S-Group принял решение свернуть всю операционную деятельность в России в связи с недавними фундаментальными изменениями в бизнес-среде. Компания управляет шестнадцатью супермаркетами PRISMA и тремя отелями SOKOS в Санкт-Петербурге", - говорится в заявлении.

Сотрудникам, которых насчитывается в России около тысячи человек, S-Group обещает выплатить деньги, положенные по закону за увольнение по инициативе работодателя.

Накануне аналогичным образом поступила сеть мебельных магазинов IKEA, днем 4 марта стало известно об уходе с петербургского рынка девелопера Bonava. Примечательно, что, в отличие от заявлений двух последних организаций, в приведенном "Фонтанкой" сообщении от S-Group ничего не говорится о военной спецоперации РФ на Украине как о поводе для ухода с рынка.

фото: prismaspb / Instagram


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