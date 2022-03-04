Гастрономический гид Michelin приостанавливает все свои проекты в России

Французский гастрономический гид Michelin на фоне беспрецедентных санкций в отношении России закрывает на неопределенный срок все свои российские проекты

Отметим, что в прошлом году как огромный успех СМИ и сообществом рестораторов было воспринято первое в истории присвоение "мишленовских звезд" нескольким московским заведениям общепита. Тогда же чиновники Смольного выражали желание вести вместе с представителями знаменитого гастрономического гида маркетинговую кампанию.

Напомним, что начиная с 24 февраля, дня ввода российских войск на Украину, зарубежные правительства вводят все новые санкции против РФ, тогда как западные компании ежедневно объявляют об уходе с российского рынка.