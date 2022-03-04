Глава СПЧ допустил возможность обсуждения вопроса о возвращении смертной казни

Вопрос возврата к смертной казни в России может быть связан с расследованием военных преступлений, и в том числе на Донбассе, заявил 4 марта глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Официальный правозащитник выразил мнение, что обсуждение этого вида наказания в большей степени связано с внутренними факторами, чем с членством России в Совете Европы.

"Я против возвращения смертной казни, есть много факторов, в том числе религиозных, — цитирует Фадеева РИА "Новости". — Но что имел в виду Дмитрий Анатольевич [Медведев] и некоторые другие деятели, которые говорят о возвращении смертной казни? Они имеют в виду наказания за военные преступления, на территории Донбасса, в первую очередь. Я полагаю, что когда операция будет закончена, и когда начнутся расследования военных преступлений, а они уже ведутся прокуратурой, Следственным комитетом, вот тогда этот вопрос встанет, и общество от него не уйдет, от этого вопроса, будет его обсуждать".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал приостановку членства России в Совете Европы "хорошей возможностью восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников". В свою очередь, сенатор Андрей Клишас заявил, что мораторий на смертную казнь в России носит бессрочный характер и не связан с членством в Совете Европы.