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Новости 12:38

Медведев обрадовался перспективе вернуть смертную казнь для россиян

фото ЗакС политика Медведев обрадовался перспективе вернуть смертную казнь для россиян

Заместитель председателя Совета безопасности и лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев назвал приостановку членства России в Совете Европы и ПАСЕ "дикой несправедливостью". Бывший президент и премьер-министр добавил, что Российская Федерация вступила туда когда-то "сдуру".

"Неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. И вступали-то сдуру когда-то. По молодости. К тому же это ещё и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

Ранее "большим облегчением" для россиян назвал приостановку членства в Совете Европы однопартиец Медведева, первый зампред думского комитета по делам СНГ Константин Затулин.

Напомним, Россия ведет боевые действия на территории Украины с утра 24 февраля. Украинская стороны сообщает о погибших, как в своих рядах, таки в рядах противника, а также жертвах среди мирного населения. Министерство обороны РФ уверяет в отсутствии потерь в российских вооруженных силах и настаивает на том, что ударяет только по военным объектам.


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