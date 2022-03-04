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Беглов: Экономическую ситуацию в Петербурге будут мониторить в режиме реального времени

фото ЗакС политика Беглов: Экономическую ситуацию в Петербурге будут мониторить в режиме реального времени

В Петербурге состоялось первое заседание оперштаба по реализации мер, направленных на обеспечение экономической и социальной стабильности в городе, сообщили 4 марта в пресс-службе губернатора Александра Беглова. В мероприятии поучаствовали вице-губернаторы, главы профильных комитетов, чиновники федеральных ведомств, а также представители Заксобрания и бизнес-сообщества.

Выступая перед собравшимися, Александр Беглов указал на "беспрецедентное санкционное давление", с которым столкнулась страна. "Основной удар направлен на финансовый сектор, внешнеторговые операции, высокотехнологичные производства, сферу информационных технологий и транспорт", перечислил градоначальник и заявил о необходимости "в режиме реального времени" мониторить экономическую ситуацию в городе.

Сейчас в городе контролируется уровень запасов товаров первой необходимости и динамика цен на социально значимые товары, сообщили в Смольном. Также ведется мониторинг системообразующих предприятий и организаций, а заодно попавших под санкции предприятий и всех отраслей экономики в целом.

"Мы возвращаем в повестку усиленный контроль за рынком труда, сохранением рабочих мест и доходов горожан. Будем всегда "на прямой связи" с населением и бизнес-сообществом", — заявил Беглов.

О создании антикризисного оперативного штаба стало известно 2 марта. Беглов стал главой штаба, его заместителем назначен вице-губернатор Алексей Корабельников.


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