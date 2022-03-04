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Новости 16:55

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

фото ЗакС политика Совфед одобрил закон о кредитных каникулах

Члены Совета Федерации одобрили на заседании 4 марта законопроект о новых кредитных каникулах для граждан и предприятий малого и среднего бизнеса. Действие закона будет распространяться в том числе и на ипотеку.

Документ внесло правительство России, он предполагает возможность получения права на кредитные каникулы для заемщиков, взявших кредит до 1 марта 2022 года. В период до 30 сентября они смогут обратиться в банк, а тот должен будет предоставить отсрочку платежей или же уменьшить их размер сроком на полгода.

Для получения кредитных каникул сумма займа не должна превышать установленный правительством лимит. Кроме того, доходы заемщика должны сократиться не менее чем на 30% за месяц до обращения в банк, а сам он не должен пользоваться в это время аналогичным льготным периодом.

Сегодня же Совет Федерации одобрил законопроект о наказании за фейки о Вооруженных силах.

Фото: pixabay


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