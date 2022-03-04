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Новости 15:45

Совфед одобрил закон о наказании за фейки об армии

фото ЗакС политика Совфед одобрил закон о наказании за фейки об армии

Совет Федерации одобрил 4 марта закон о наказании за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил, их дискредитации, а также за призывы к санкциям против России. Ранее Госдума единогласно приняла проект сразу в трех чтениях.

Распространение фейков о Вооруженных силах будет караться штрафами от 700 тысяч до 1,5 миллионов рублей или же лишением свободы на срок до трех лет. В случае, если фейки распространялись организованной группой или же должностными лицами, то сумма штрафа может составить от трех до пяти миллионов рублей. За фейки, повлекшие тяжкие последствия, может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, о появлении в законодательстве новой нормы рассказал 28 февраля депутат Василий Пискарев. 2 марта законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы.


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