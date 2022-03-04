В Госдуме единогласно приняли поправки о реальных сроках за "военные" фейки

Резонансный законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за распространение недостоверной информации о действиях российских Вооруженных сил, депутаты Госдумы в срочном порядке одобрили сразу в трех чтениях. Инициативу Василия Пискарева приняли единогласно.

Заседание началось с минуты молчания по погибшим на Украине в ходе спецоперации. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, соотечественники отдали свои жизни в ходе боевых действий для того, чтобы соседняя страна "стала свободна от нечисти".

До конца дня законопроект собираются после прохождения через Совет Федерации положить на стол президенту. Ожидается, что уже 5 марта закон в новой редакции, максимальное наказание по которому за фейки об армии - 15 лет заключения, сможет вступить в силу.

Также документе предусматривает уголовную ответственность за "публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов" страны. За это планируют наказывать штрафами в 100 тысяч рублей - 1 млн рублей или реальным сроком от 3 до 5 лет.

Добавляет закон и новую статью о призывах к санкциям. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 3 лет.

Напомним, что спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля, после чего у СМИ массово стали возникать проблемы с органами власти из-за ее освещения: только минувшей ночью заблокировали как минимум пять сайтов крупных изданий.