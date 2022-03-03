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Новости 11:57

Комитет Госдумы одобрил инициативу о 15-летних сроках за "военные" фейки

фото ЗакС политика Комитет Госдумы одобрил инициативу о 15-летних сроках за "военные" фейки

Законодательную поправку, предусматривающую реальные сроки за создание и распространение недостоверной информации о действиях российской армии, одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Об этом пишет ТАСС. На рассмотрение депутатов инициативу внесли накануне, 2 марта.

Поправка, не являющаяся самостоятельным законопроектом, дополняет инициативу об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. 

Напомним, что после принятия поправки физических лиц за распространение "заведомо ложной информации" о вооруженных силах ждет либо штраф в размере до 1,5 млн рублей, либо заключение до трех лет.

В случае, если россиянин руководствовался корыстными мотивами или использовал служебное положение, а фейки повлекли тяжелые последствия, он рискует лишиться свободы уже на срок до пятнадцати лет. Отметим, что с начала военных действий РФ на Украине Роскомнадзор под угрозой блокировки сайтов изданий стал требовать от них удалить ту или иную заметку о спецоперации. В первый день марта по требованию Генпрокуратуры отключили от эфира радиостанцию "Эхо Москвы" под предлогом тиражирования фейков о спецоперации. Спустя два дня ее совет директоров принял решение о ликвидации и самой радиостанции, и ее сайта.


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