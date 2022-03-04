Комиссия Госдумы рекомендовала передать дело Рашкина в суд

Комиссия Госдумы по мандатным вопросам выступила за передачу дела депутата Валерия Рашкина (КПРФ) в суд. Ранее Генпрокуратура попросила согласия на это нижней палаты парламента.

"Сегодня заседала комиссия, поводом послужило представление генерального прокурора Краснова на имя председателя [Госдумы] с просьбой о даче разрешения о передаче материалов уголовного дела в отношении нашего коллеги Рашкина Валерия Федоровича в суд. Комиссия рассмотрела, <...> итог голосования: двое против, остальные члены комиссии за", — цитирует ТАСС заявление главы комиссии, депутата Отари Аршбы.

Дату рассмотрения вопроса на заседании Госдумы должен определить Совет палаты. Он будет заседать 9 марта, так что не исключена вероятность предложить рассмотрение вопроса на пленарном заседании 10 марта, добавил Аршба.

Напомним, Валерия Рашкина задержали в октябре 2021 года в Саратовской области по подозрению в браконьерстве. После лишения депутатской неприкосновенности против него завели уголовное дело по статье о незаконной охоте группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 258 УК РФ). Суд запретил коммунисту посещать охотничьи угодья, пользоваться интернетом и средствами связи, общаться с фигурантами дела и покидать жилище по ночам.