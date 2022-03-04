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Новости 17:57

Правительство Ленобласти создало оперштаб по развитию экономики

фото ЗакС политика Правительство Ленобласти создало оперштаб по развитию экономики

В Ленобласти появился оперативный штаб по обеспечению устойчивого развития экономики, сообщили 4 марта в пресс-службе региональной администрации. Соответствующее постановление подписал в пятницу губернатор Александр Дрозденко.

Штаб будет вести мониторинг состояния экономики, а также заниматься поддержкой бизнеса. В его состав вошли представители региональной и муниципальной власти, федеральных структур и бизнес-сообщества.

"Мы одинаково внимательно относимся как к предприятиям с иностранным участием, так и с российскими капиталом, не разделяя работодателей региона на своих и чужих. Я благодарен иностранным инвесторам, которые в столь непростые времена продолжают работать в нашем регионе, мы гарантируем, что сохраним для них все ранее принятые меры поддержки бизнеса", — заявил Дрозденко.

Первое заседание оперштаба состоялось в пятницу. В полном составе он соберется на следующей неделе, добавили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, сегодня же состоялось первое заседание аналогичного штаба в Петербурге. Губернатор Александр Беглов заявил о необходимости мониторить ситуацию в экономике в режиме реального времени.


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