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Новости 18:29

Fazer приостановил экспорт из Финляндии в Россию

фото ЗакС политика Fazer приостановил экспорт из Финляндии в Россию

Финский концерн Fazer сообщил 4 марта о приостановке экспорта в Россию из-за продолжающейся "специальной военной операции" на Украине. Заявление опубликовано на сайте компании.

В заявлении говорится о том, что годовой объем чистых продаж Fazer в России составляет около 12,5 миллионов евро. Компания занимается производством кондитерских и мукомольных изделий, ей принадлежат такие бренды, как Karl Fazer и Geishа.

Сообщение на сайте также содержит комментарий главного исполнительного директора концерна Кристофа Вицтума, выступившего с осуждением спецоперации на Украине.

Ранее о намерении уйти из России заявил финский холдинг S-Group, владеющий сетью супермаркетов Prisma и отелями SOKOS. Кроме того, о прекращении работы в стране сообщили Bonava, Microsoft, Oracle и другие компании.

Фото: страница Fazer во «ВКонтакте»


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