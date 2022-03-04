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Новости 19:40

Би-би-си приостанавливает работу в России

фото ЗакС политика Би-би-си приостанавливает работу в России

Британская вещательная корпорация Би-би-си заявила 4 марта о временном прекращении работы в России. Это связано с ужесточением законодательства, объяснил генеральный директор Би-би-си Тим Дейви.

"Этот закон, судя по всему, криминализирует независимую журналистику. Он не оставляет нам никакой другой возможности, кроме как временно остановить работу всех журналистов Би-би-си и вспомогательного персонала в РФ, пока мы проводим оценку всех последствий этого неблагоприятного развития ситуации", — приводит ТАСС слова Дейви.

Также Дейви сообщил, что новостная служба Би-би-си на русском языке продолжит свою работу, но из-за пределов России.

Ранее в России перестал открываться сайт Би-би-си. Роскомнадзор признал факт блокировки, уточнив, что ее причиной послужило "целенаправленное размещение на систематической основе информационных материалов, содержащих лживую информацию" касательно "специальной военной операции" на территории Украины.

Фото: pixabay


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