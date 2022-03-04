The Bell отказался освещать события на Украине

Редакция The Bell заявила о том, что прекращает освещение "специальной военной операции" на Украине из-за принятых поправок, карающих за распространение фейков о Вооруженных силах. Заявление опубликовано в Telegram-канале издания.

"Сегодня, после принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение "специальной военной операции"", — пишут журналисты.

Издание планирует "освещать последствия происходящего", в первую очередь — экономические. "Пока это возможно, мы продолжим эту работу и дальше", — обещают авторы.

Ранее "Новая газета" сообщила, что удалит все материалы о "специальной военной операции" со своего сайта и из социальных сетей. Свое решение журналисты объяснили опасением за судьбу сотрудников и читателей.