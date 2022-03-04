ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:48

The Bell отказался освещать события на Украине

фото ЗакС политика The Bell отказался освещать события на Украине

Редакция The Bell заявила о том, что прекращает освещение "специальной военной операции" на Украине из-за принятых поправок, карающих за распространение фейков о Вооруженных силах. Заявление опубликовано в Telegram-канале издания.

"Сегодня, после принятия поправок в УК об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российских вооруженных сил, персональные риски для журналистов перешли на новый уровень. В связи с этим мы приняли решение полностью прекратить освещение "специальной военной операции"", — пишут журналисты.

Издание планирует "освещать последствия происходящего", в первую очередь — экономические. "Пока это возможно, мы продолжим эту работу и дальше", — обещают авторы.

Ранее "Новая газета" сообщила, что удалит все материалы о "специальной военной операции" со своего сайта и из социальных сетей. Свое решение журналисты объяснили опасением за судьбу сотрудников и читателей.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости4 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама