"Новая газета" объявила, что удалит материалы о конфликте на Украине

Материалы о российской "специальной военной операции" на Украине будут удалены с сайта и из социальных сетей "Новой газеты". Издание сообщило об этом 4 марта в своем Telegram-канале издания.

Решение удалить материалы продиктовано опасением за судьбу журналистов и читателей, "которые распространяют информацию о боевых действиях, отличную от пресс-релизов Минобороны", говорится в заявлении газеты. Там же высказывается опасение, что угроза уголовного преследования граждан будет реализована.

"Мы продолжаем рассказывать о последствиях, с которыми столкнулась Россия: развивающийся экономический кризис, стремительное падение уровня жизни, проблемы с доступом к иностранным лекарствам и технологиям, преследования инакомыслящих, в том числе за антивоенные высказывания", — уточнили в редакции "Новой газеты".

Ранее Госдума приняла сразу в трех чтениях законопроект о наказании за фейки о вооруженных силах. После этого проект получил одобрение Совфеда.