Роскомнадзор ограничил доступ к Twitter

Роскомнадзор вечером 4 марта подтвердил начало блокировки на территории России сервиса микроблогов Twitter. Перед этим ведомство заблокировало Facebook.

Согласно данным в реестре на сайте ведомства, блокировка связана с требованием Генпрокуратуры от 24 февраля. Доступ к сайту ограничен на основании статьи 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", регламентирующей порядок блокировки за распространение противоречащей закону информации.

Начиная с 1 марта РКН замедлял работу Twitter на стационарных компьютерах "в связи с распространением площадкой недостоверной общественно значимой информации по тематике специальной военной операции на Украине".

Сегодня же РКН заблокировал Facebook за "дискриминацию российских СМИ и информационных ресурсов". Кроме того, ведомство обратилось в администрацию TikTok с требованием объяснить причины удаления новостей, опубликованных в аккаунте РИА "Новости".

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