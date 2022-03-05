Samsung приостанавливает поставки в Россию

Южнокорейская компания Samsung заявила о прекращении поставок товаров в Россию из-за "специальной военной операции" на Украине, сообщило 5 марта агентство Bloomberg. Издание утверждает со ссылкой на свой источник, что технологический гигант приостановил экспорт всей своей продукции, "от чипов до смартфонов и бытовой электроники".

"Наши мысли со всеми, кто пострадал, и наш приоритет — обеспечить безопасность всех наших сотрудников и их семей", — говорится в заявлении Samsung. Компания заявила, что пожертвует шесть миллионов долларов на гуманитарную деятельность в регионе.

Ранее стало известно о приостановке продаж товаров и услуг Microsoft в России. До этого о прекращении всех операций в стране заявила компания Oracle.

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