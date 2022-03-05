Росавиация продлила закрытие аэропортов на юге страны

Росавиация выступила субботним утром с заявлением о продлении до 14 марта режима временного ограничения режима полетов в аэропорты юга и центральной части страны. Недоступными для перелетов остаются воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

"Для организации перевозки пассажиров в закрытые аэропорты российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы", — говорится в сообщении Росавиации. Указанные аэропорты работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Также в Росавиации предупредили о возможности изменений в расписании рейсов на Калининград. Это связано с закрытием воздушного пространства странами Прибалтики: самолетам приходится лететь над Балтийским морем, что приводит к увеличению длительности рейсов.

Ранее о полном закрытии неба для российских самолетов заявили Великобритания, Евросоюз и США. В последний день зимы "Почта России" сообщила об увеличении сроков доставки из-за прекращения авиаперелетов.

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