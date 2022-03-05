Массовые обыски у оппозиции и правозащитников устроили в Петербурге

Петербургские полицейские утром 5 марта пришли с обысками к десяткам активистов. Поводом для следственных действий якобы стало уголовное дело о ложном сообщении о минировании. Причастными к делу о "телефонном терроризме" следователи сочли политиков, правозащитников, а также действующих и бывших муниципальных депутатов.

Правозащитник Динар Идрисов рассказал ЗАКС.Ру, что в постановлении на обыск указано, что он связан с уголовным делом о лжеминировании социальных объектов, повлекшим крупный ущерб (ч. 2 ст. 207 УК РФ). По этой статье предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет.

К Идрисову полиция пришла по старому адресу, где он уже давно не проживает. Силовики заявились к его родителям, где в момент обыска находилась его дочь Рината.

С обыском пришли к Марине Мацапулиной, лидеру движения "Маяк" Дарье Хейкинен, правозащитнице Марии Малышевой, активистке Ларисе Лопаткиной, которая выступала против сноса СКК.

Обыски прошли у помощницы вице-спикера ЗакСа, экс-депутата МО "Морской" Ольги Галкиной, мундепа МО № 72 Владимира Волохонского. Полицейские также попытались провести следственные действия у бывшего мундепа МО "Шувалово-Озерки" Виктора Магера, однако, по словам экс-мундепа, не смогли из-за его адвокатского статуса.

— Я действующий адвокат. Спецсубъект. Обыск у меня только с разрешения прокурора или суда. По постановлению следователя незаконен. Разрешения не было. Выяснили что адвокат, вышли из квартиры и начали звонить начальству. Те сказали отбой, — рассказал Магер ЗАКС.Ру.

Также полиция пришла к фем-активисткам Лёле Нордик и Евгении Сметанкиной. У последней силовики выломали дверь. Подруги Сметанкиной сообщили ЗАКС.Ру, что не знают, где она находится. Связь с ней пропала. Обыск проходит и у художницы Екатерины Шелгановой.

"Фонтанка" со ссылкой на источники в МВД сообщила, что обыски прошли примерно по 40 адресам.

Похожее давление на городских активистов было накануне митинга в поддержку политика Алексея Навального в апреле 2021 года. Тогда силовики нагрянули к оппозиционерам из-за уголовного дела о перекрытии дорог.