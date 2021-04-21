У петербургских активистов с самого утра идут обыски: полиция вспомнила про дело о "перекрытии дорог"

В преддверии сегодняшнего митинга, запланированного штабом Навального, в Петербурге сразу у нескольких активистов начали проходить обыски в рамках дела о "перекрытии дорог", возбужденного после январских протестов, передают у себя в Telegram-каналах "Апология протеста", "ОВД-Инфо", "Задержания Санкт-Петербург".

В каком статусе находятся обыскиваемые полиция не сообщает.

Так, известно о визите правоохранителей к координатору петербургской "Весны" Валентину Хорошенину. Силовики навестили и его "коллегу" - регионального координатора Евгения Затеева.

Кроме того, полиция пришла к редактору канала "ЯГражданин" Александру Бабушкину, активисту ЛПР Дмитрию Киселю. "У меня дома по прописке обыск. Пришли по делу о перекрытии дорог. На митингах я не был физически", - сообщил последний у себя в Telegram.

Также ночью был задержан культуролог-востоковед, преподаватель кафедры иудаики Института стран Азии и Африки МГУ Михаил Вогман, о чём он сам написал у себя в Facebook.

Наконец, известно, что правоохранители посетили квартиру, где живет корреспондент "Фонтанки" Ксения Клочкова - там они надеялись найти сотрудника петербургского штаба Навального Дениса Кабакова, который жил с журналисткой какое-то время в прошлом году. Саму Клочкову опросили как свидетеля.

Обновлено в 09:53.

Полиция приехала с обыском к активисту Илье Гантваргу, о чём он сам написал у себя в Twitter.