Кадыров предложил распространить на Росгвардию действие закона о запрете фейков про армию

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил включить в закон о запрете фейков об армии Росгвардию и других силовиков, не входящих в Вооруженные силы. Такое предложение он озвучил в своем Telegram-канале.

Появление закона Кадыров оценил положительно. В то же время он обратился к депутатам Госдумы с предложением "рассмотреть этот вопрос и внести поправки в принятый закон с проведением необходимых законотворческих процедур".

"Считаю, что текст закона необходимо дополнить, — заявил глава Чечни. — В принятой редакции речь идёт о дезинформации, касающейся действий только лишь Вооруженных сил РФ. Под такую формулировку не попадают действия сил национальной гвардии Российской Федерации, а также иных подразделений, не входящих в структуру Вооруженных сил, но выполняющих боевые операции. Это оставит лазейку для провокаторов, которые воспользуются ограниченностью формулировки и избегут наказания".

Напомним, накануне Владимир Путин подписал закон о наказании за распространение недостоверной информации о Вооруженных силах. На фоне этого о приостановке работы в России заявили Би-би-си, Bloomberg и CNN, издание Znak.com приостановило работу, "Новая газета" сообщила об удалении материалов о "специальной военной операции", а The Bell — о том, что перестает освещать события на Украине.

Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова