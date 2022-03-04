ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 4 марта, 22:18

Путин подписал закон о наказании за фейки об армии

фото ЗакС политика Путин подписал закон о наказании за фейки об армии

Президент Владимир Путин подписал закон об ответственности за фейки о Вооруженных силах, сообщило вечером 4 марта РИА "Новости". Документ за один день преодолел три чтения в Госдуме и получил одобрение Совфеда.

Инициатива предусматривает крупные штрафы или же лишение свободы за публикацию недостоверных сведений об армии или призывы к антироссийским санкциям. Наказание для физических лиц предусматривает штрафы на сумму до 1,5 миллионов рублей или тюремный срок до трех лет. В случае, если фейки распространялись организованной группой или же должностными лицами, то сумма штрафа может составить от трех до пяти миллионов рублей. За фейки, повлекшие тяжкие последствия, может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, впервые о планах наказывать за фейки об армии стало известно в конце февраля после начала "специальной военной операции" на Украине. На рассмотрение Госдумы законопроект поступил 2 марта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама