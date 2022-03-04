Путин подписал закон о наказании за фейки об армии

Президент Владимир Путин подписал закон об ответственности за фейки о Вооруженных силах, сообщило вечером 4 марта РИА "Новости". Документ за один день преодолел три чтения в Госдуме и получил одобрение Совфеда.

Инициатива предусматривает крупные штрафы или же лишение свободы за публикацию недостоверных сведений об армии или призывы к антироссийским санкциям. Наказание для физических лиц предусматривает штрафы на сумму до 1,5 миллионов рублей или тюремный срок до трех лет. В случае, если фейки распространялись организованной группой или же должностными лицами, то сумма штрафа может составить от трех до пяти миллионов рублей. За фейки, повлекшие тяжкие последствия, может грозить лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, впервые о планах наказывать за фейки об армии стало известно в конце февраля после начала "специальной военной операции" на Украине. На рассмотрение Госдумы законопроект поступил 2 марта.