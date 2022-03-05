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Новости 11:18

"Коммерсантъ": В России могут снять ответственность за использование нелицензионного ПО

фото ЗакС политика "Коммерсантъ": В России могут снять ответственность за использование нелицензионного ПО

Власти России обсуждают варианты смягчения ситуации с уходом из страны IT-гигантов, сообщил 5 марта "Коммерсантъ". В качестве вариантов правительство допускает возможность легализации нелицензионного ПО, утверждает издание.

"Власти предлагают отменить уголовную и административную ответственность за использование нелицензированного в РФ программного обеспечения, "принадлежащего правообладателю из стран, поддержавших санкции", — пишет издание.

По данным "Коммерсанта", реализация части мер уже начата. Как уточнили в Минцифры, освобождение от ответственности будут обсуждать лишь по тем продуктам, у которых нет российских аналогов.

Ранее Microsoft, IBM, Oracle и другие IT-гиганты сообщили об уходе с российского рынка в связи с продолжающейся "специальной военной операцией" на Украине. Российские власти принялись за разработку мер поддержки отечественных IT-компаний. 

Фото: pixabay


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