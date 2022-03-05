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Новости 12:44

Юлию Галямину арестовали на 30 суток

фото ЗакС политика Юлию Галямину арестовали на 30 суток

Суд в Москве постановил отправить на 30 суток в спецприемник политика Юлию Галямину, о чем сообщается в ее Telegram-канале. О месте отбывания наказания ей пока ничего не известно.

Бывшего столичного мундепа задержали накануне около дома, вменив призывы к выходу на протестную акцию.

Примечательно, что именно из-за митингов у Галяминой уже имеется обвинительный приговор: в конце 2020 года ее осудили условно по так называемой "дадинской" статье 212.1 УК. Последняя предполагает уголовное наказание за три и более нарушения "митинговых" статей КоАП, которые привели к административным арестам.


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