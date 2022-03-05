Активистка Сметанкина стала подозреваемой по делу о распространении заведомо ложной информации

Петербургская левая активистка Евгения Сметанкина стала подозреваемой в публичном распространении заведомо ложной общественно значимой информации (ст. 207.2 УК), сообщили ее соратницы из "Восьмой инициативной группы". Максимальное наказание по этой статье - пять лет лишения свободы. Утром в ее квартире прошел обыск.

Сметанкину представляет адвокат по назначению. Как рассказали в "Восьмой инициативной группе", свободных защитников из правозащитных организаций не осталось.

Утром к петербургским активистам пришли с обыском по делу о ложных сообщениях о минировании. По данным "Фонтанки" силовики нанесли визит по 40 адресам.

Сотрудники правоохранительных органов также пришли к Сметанкиной. Они выломали дверь в квартиру и, закончив обыск, отвезли в 25-й отдел полиции. По неподтвержденной информации, ее обещали отвезти в спецприемник на Захарьевской улице.

Напомним, недавно Сметанкину оштрафовали на 20 тысяч рублей за вывешенный баннер над Фонтанкой. Позже из-за участия в акции ее работодатель решил разорвать с ней трудовые отношения.