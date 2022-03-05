"Важные истории"* признали нежелательной организацией

Минюст признал деятельность издания "Важные истории"*, зарегистрированной в Латвийской республике, нежелательной на территории России. Соответствующая отметка появилась на сайте ведомства 5 марта. Также нежелательной признана американская "Ассоциация развития журналистики"**.

В августе 2021 года ведомство признало "Важные истории"* средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.

Издание было основано в 2020 году журналистами Романом Аниным*** и Олесей Шмагун****.

* IStories fonds - признано Минюстом СМИ-иностранным агентом

* Деятельность "IStories fonds" признана Минюстом нежелательной на территории России

** Деятельность Journalism Development Network INC признана Минюстом нежелательной на территории России

*** Роман Анин - признан Минюстом СМИ-иностранным агентом

**** Олеся Шмагун - признана Минюстом СМИ-иностранным агентом

Константин Леньков