ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:37

"Важные истории"* признали нежелательной организацией

фото ЗакС политика "Важные истории"* признали нежелательной организацией

Минюст признал деятельность издания "Важные истории"*, зарегистрированной в Латвийской республике, нежелательной на территории России. Соответствующая отметка появилась на сайте ведомства 5 марта. Также нежелательной признана американская "Ассоциация развития журналистики"**.

В августе 2021 года ведомство признало "Важные истории"* средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. 

Издание было основано в 2020 году журналистами Романом Аниным*** и Олесей Шмагун****. 

 

* IStories fonds - признано Минюстом СМИ-иностранным агентом

* Деятельность "IStories fonds" признана Минюстом нежелательной на территории России

** Деятельность Journalism Development Network INC признана Минюстом нежелательной на территории России

*** Роман Анин - признан Минюстом СМИ-иностранным агентом

**** Олеся Шмагун - признана Минюстом СМИ-иностранным агентом

 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости5 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама