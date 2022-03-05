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Новости 18:47

"Победа" приостанавливает рейсы за рубеж

фото ЗакС политика "Победа" приостанавливает рейсы за рубеж

Начиная с 8 марта авиаперевозчик "Победа" прекратит выполнять международные перелеты в соответствии с рекомендациями Росавиации. Сообщение об этом появилось на сайте компании 5 марта.

"Лоукостер "Победа" (Группа Аэрофлот) в соответствии с рекомендацией Росавиации приостанавливает выполнение международных рейсов с 8 марта 2022 года до конца зимнего расписания полётов", — говорится в сообщении авиакомпании.

Начиная с 6 марта перевозчик прекратит допускать на международные рейсы пассажиров с билетами в оба конца, если обратный вылет планируется после 8 марта. Клиенты международных рейсов с билетами в один конец будут приниматься до 8 марта.

Компания также уточнила, что "делает всё возможное" для скорейшего возврата денег клиентам за отмененные рейсы. По билетам, приобретенным на сайте "Победы", обещают сделать полный возврат.

Ранее Росавиация рекомендовала отечественным авиакомпаниям, пользующимся взятыми в лизинг у зарубежных компаний самолетами, временно прекратить вылеты за границу с 6 марта, а обратные рейсы — с 8 марта. После этого "Аэрофлот" заявил о прекращении с 8 марта всех международных рейсов.

Фото: pixabay


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