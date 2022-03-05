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Новости 20:29

В Петербурге стационары возвращаются к обычному режиму работы

фото ЗакС политика В Петербурге стационары возвращаются к обычному режиму работы

Поликлиники Петербурга возвращаются к оказанию плановой медпомощи, а стационары – к штатному режиму работы, заявил 5 марта глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец. По сообщению чиновника, за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом в городе сократилась на 45 %.

Начиная с 21 февраля петербургские поликлиники возобновили оказание плановой медпомощи. В последние дни к обычному режиму работы возвращаются стационары. К настоящему моменту свернуты 3872 инфекционные койки для пациентов с коронавирусом, находившиеся в седьмом корпусе "Ленэкспо", пансионате "Заря", корпусах больниц святого Георгия и святителя Луки, корпусе больницы № 33 в Колпино и в горбольнице № 20.

Кроме того, к обычному режиму возвращаются детские больницы. Так, в детской больнице № 22 выведено 60 коек, а в Детской клинической больнице имени Филатова — 82 койки.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил о преодолении пятой волны коронавируса в Петербурге.


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