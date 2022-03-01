Беглов заявил о преодолении пятой волны коронавируса

Петербург преодолел пятую волну коронавируса и начал возвращать стационары к плановой работе, поведал 1 марта губернатор Александр Беглов в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным. По словам градоначальника, основная нагрузка в последний месяц легла на амбулаторные медучреждения.

"В самый сложный момент было до 200 с лишним тысяч заболевших. На сегодняшний день мы с этой ситуацией справляемся: мы укрепили первичное звено, направили туда необходимое оборудование, сделали реконструкцию", — отчитался перед Путиным Беглов.

Губернатор озвучил цифры, согласно которым количество новых заболеваний в Петербурге уменьшилось на 30,8 %, а число госпитализированных — на 34,5 %. На амбулаторном лечении находятся 79 673 пациентов в легкой и среднетяжелой форме, лекарственную терапию на дому оказывают 82 155 больным.

Помощь пациентам в Петербурге оказывают 15 городских и три федеральных стационара. Городские власти возвращают к плановой работе больницу Святого Георгия, больницу Святой Ольги и роддом № 16.

"Мы за полтора года построили четыре новых стационара-трансформера. В этом году мы заложили ещё один — на 400 коек. Таким образом, у нас в конце года будет уже 2200 совершенно новых коек. И это не просто стационары, а стационары-трансформеры", — добавил Беглов.

Ранее комздрав сообщил о возобновлении работы детских санаториев в Петербурге из-за улучшения эпидситуации.