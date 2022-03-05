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Новости 20:49

Спрос на VPN подскочил в России на 1268 % за неделю

фото ЗакС политика Спрос на VPN подскочил в России на 1268 % за неделю

С 24 февраля по 1 марта количество загрузок VPN-клиентов в России увеличилось на 1268 %, сообщили в субботу "Новые известия" со ссылкой на специалистов сервиса Appfigures. Приложения-анонимайзеры занимают верхние позиции в App Store и Google Play.

В среднем в обычный день российские пользователи скачивали 10 тысяч VPN-сервисов. После начала "специальной военной операции" на Украине количество загрузок увеличилось в разы. Так, за один только первый день весны их количество достигло полумиллиона. Всего же с 24 февраля по 1 марта количество установок VPN-приложений составило 1,3 миллиона.

Накануне Владимир Путин подписал закон об ответственности за распространение фейков о Вооруженных силах. В связи с этим ряд СМИ заявили о приостановке своей деятельности в России, а некоторые объявили, что не станут освещать спецоперацию на Украине.

Фото: pixabay


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