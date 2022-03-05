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Новости 21:29

"Молодежное Яблоко" приостановило деятельность в Петербурге

фото ЗакС политика "Молодежное Яблоко" приостановило деятельность в Петербурге

Петербургское отделение "Молодежного Яблока" сообщило вечером 5 марта о приостановке своей деятельности. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале движения.

"К ряду наших активистов приходили сотрудники полиции, у некоторых прошли обыски и допросы. Беря в расчет утренние массовые обыски среди петербургской оппозиции и сфабрикованное уголовное преследование, мы считаем невозможным продолжение деятельности в таких условиях", — констатировали активисты.

Менее чем за час до этого в том же канале появился пост с заявлением, касающимся утренних задержаний оппозиции. Авторы указали, что среди задержанных оказалось несколько их соратников. "Мы заявляем, что не призывали и не призываем к участию в акциях и ничего подобного не готовим", — уточнили они.

Напомним, утром субботы полиция Петербурга пришла с обысками к оппозиционерам. Как сообщала "Фонтанка", действия велись в связи с возбужденными уголовными делами о телефонном терроризме. Несколько активистов находятся в статусе подозреваемых.


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