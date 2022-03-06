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Новости 11:11

Российские банки заявили о планах выпуска карт "Мир" — UnionPay

фото ЗакС политика Российские банки заявили о планах выпуска карт "Мир" — UnionPay

Сбербанк, "Тинькофф" и "Альфа-банк" поведали 6 марта о проработке возможности выпуска кобейджинговой карты "Мир" — UnionPay. Заявление прозвучало на фоне известий о приостановке работы в России платежных систем Visa и Mastercard.

"Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты "Мир" —UnionPay. О сроках запуска мы сообщим дополнительно", — сообщила финансовая организация в Telegram-канале.

В свою очередь, "Тинькофф банк" объявил, что пока не выпускает кобейджинговые карты "Мир" — UnionPay, но намерен решить этот вопрос "максимально оперативно". "Альфа-банк" сообщил следующее: "Мы уже работаем над запуском карточек на UnionPay, национальной платёжной системе Китая. Ими можно расплачиваться в 180 странах по всему миру".

Минувшей ночью международные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Как уточнили в Центробанке, это значит, что выпущенные российскими банками карты этих систем смогут работать внутри страны. Однако использовать их для трансграничных покупок или же в поездках за рубежом россияне не смогут.


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