"Радио Свобода"* прекращает работу в России

Радиостанция "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* приостанавливает свою деятельность в России из-за возможности банкротства и давления на журналистов, сообщило 6 марта ТАСС со ссылкой на письменное заявление пресс-службы зарубежного СМИ.

""Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* приостановила свою деятельность в России после того, как 4 марта местные налоговые органы инициировали процедуру банкротства российского подразделения РСЕ/РС, а полиция усилила давление на его журналистов", — цитирует агентство заявление радиостанции.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к сайту радиостанции, посчитав недостоверной транслируемую информацию о ходе "специальной военной операции" на Украине. Также за последнее время под ограничения попал ряд СМИ, а некоторые предпочли закрыться самостоятельно или же прекратить освещение спецоперации. Сегодня же стало известно о планах РКН заблокировать приложение Zello из-за рассылки о событиях на Украине.

*"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" внесена Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов