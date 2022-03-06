Роскомнадзор заблокирует Zello

Доступ к приложению Zello будет заблокирован в 24 часа, сообщил 6 марта Роскомнадзор. Причиной стало то, что американская компания проигнорировала требования ведомства прекратить рассылку с "недостоверной информацией о ходе специальной операции Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Украины".

Как уточнил РКН на своем сайте, соответствующую претензию он направил американскому интернет-ресурсу 4 марта. Так как Zello не выполнила требование в установленный законом срок, Роскомнадзор заблокирует доступ к ее приложению на территории страны.

Zello является бесплатным приложением, с помощью которого можно использовать смартфоны или планшеты в качестве раций. Ранее Роскомнадзор заблокировал в России Facebook и Twitter.