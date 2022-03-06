НСПК: Карты Visa и Mastercard будут работать до истечения срока действия

Клиенты российских банков смогут пользоваться картами платежных систем Visa и Mastercard вплоть до момента истечения их срока действия, сообщили 6 марта в Национальной системе платежных карт (НСПК). После истечения срока банк-эмитент выпустит на смену старой карте новую на основе платежной системы "Мир".

"Карты международных платежных систем Visa и Mastercard, которые уже есть у клиентов российских банков, продолжают работать на территории России. Клиенту не нужно самостоятельно идти в банк, чтобы перевыпускать эти карты на другой платежной системе", — сообщили в пресс-службе НСПК.

Ранее стало известно о планах Visa и Mastercard приостановить работу в России. Согласно заявлению на сайте Visa, платежная система намерена сделать это начиная с 10 марта.

Все операции по картам Visa и Mastercard останутся доступны внутри России, как и прежде, ранее сообщил Банк России. При поездках за рубеж и оплате трансграничных заказов воспользоваться картами этих систем не удастся.

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