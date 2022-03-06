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Новости 16:08

В России заблокировали сайт издания Republic*

фото ЗакС политика В России заблокировали сайт издания Republic*

На территории России перестал быть доступным сайт издания Republic. Как пишет "Коммерсантъ", заблокировал его Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры из-за распространения недостоверных сведений о военной спецоперации РФ на Украине.

Ранее 6 марта был заблокирован сайт издания "Медиазона"**, еще раньше сайты сразу нескольких независимых СМИ, которые освещали спецоперацию на Украине, не придерживаясь официальной точки зрения, тоже оказались недоступны.

Отметим, что на уходящей неделе главред Republic* Дмитрий Колезев объявил об отъезде из России на неопределенный срок. Поводом для этого стала начатая 24 февраля военная спецоперация РФ на Украине и уровень ее общественной поддержки.

*Издание Republic внесено в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

**Издание "Медиазона" внесено в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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