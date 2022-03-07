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В Петербурге возбудили второе уголовное дело из-за протестов 6 марта

фото ЗакС политика В Петербурге возбудили второе уголовное дело из-за протестов 6 марта

ГСУ Следственного комитета по Петербургу сообщило о возбуждении еще одного уголовного дела о применении насилия к полицейскому (ч.1 ст. 318 УК РФ), об этом сообщается на сайте ведомства. 

Подозреваемым стал 26-летний петербуржец. По версии следствия, он сопротивлялся при задержании на несанкционированной акции протеста и толкнул полицейского. Произошло это в Адмиралтейском районе Петербурга.

Ранее СК и МВД сообщили об уголовном деле в отношении 29-летнего мужчины. Его подозревают в нанесении не менее чем двух ударов сотруднику МВД.  


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