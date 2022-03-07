Среди задержанных на петербургской акции оказался американец, не знающий русского

На воскресной несанкционированной акции протеста в Петербурге, посвященной вооруженному конфликту на Украине, силовики задержали гражданина США, сообщает Telegram-канал правозащитного проекта "Апология". Его интересы защищает адвокат Мария Зырянова.

Как признался американец по имени Александр Чедуэлл, он не знает русского языка и в поле зрения полиции попал случайно, поскольку в демонстрациях не участвовал и просто направлялся домой с работы. Его доставили в отдел полиции №33 Московского района, где ему пришлось какие-то документы на русском. Чедуэлл намерен поставить в известность об этом посольство.

Накануне правоохранители, по подсчетам "ОВД-Инфо"*, задержали не менее тысячи человек. По официальным данным ГУ МВД, на которые ссылается "Фонтанка", задержанных оказалось 800. К некоторым из них применяли спецсредства и физическую силу, из-за чего понадобилось вызывать врачей. Подробнее о событии читайте в материале ЗАКС.Ру.

*Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов