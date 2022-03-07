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Новости 11:22

Двух подозреваемых по делу о "лжеминировании" в Петербурге отпустили под подписку о невыезде

фото ЗакС политика Двух подозреваемых по делу о "лжеминировании" в Петербурге отпустили под подписку о невыезде

Двух петербургских активисток Полину Титову и Евгению Сметанкину, проходящих по делу о "лжеминировании", отпустили из изолятора временного содержания, о чем сообщает Telegram-канал фем-движения "Восьмая инициативная группа". С них взяли подписку о невыезде.

Напомним, что обыски и задержания по делу, по которому Сметанкина и Титова проходят как подозреваемые, прошли в городе 5 марта. В результате в ИВС оказалось не менее десяти подозреваемых. Следственные действия велись в домах у муниципальных депутатов, а также у Ольги Галкиной, которая работает помощницей вице-спикера ЗакСа Марины Шишкиной.

Адвокат Сметанкиной ранее сообщала ЗАКС.Ру, что подробности дела пока неизвестны. По данным источников "Фонтанки", злоумышленники с использованием специальной техники совершали заведомо ложные звонки о заминировании различных объектов. При этом их номера высвечивались у принимающей стороны как украинские. 

UPD 13:30 Из ИВС на Захарьевской улице отпущены также Дарья Хейкинен, Марина Мацапулина, Леля Нордик, Мария Малышева и Ильшат Нафиков.


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