В России продолжают снижаться официальные заболеваемость и смертность от коронавируса

В России за сутки диагностировали 73 162 новых случая заражения коронавирусом. Это на 6700 случаев меньше, чем накануне. За последние 24 часа, по официальным данным, скончалось 668 человек (на 76 меньше, чем накануне). Сумели поправиться 122 619 человек.

Тройка регионов-лидеров по количеству заразившихся COVID-19 за сутки следующая: впереди расположилась Свердловская область (4744), за ней следуют Башкортостан (3102) и Петербург (3096). В Петербурге за минувшие сутки скончались 59 человек с инфекцией (накануне - 65).

В мире Россия занимает шестое место по числу пострадавших от пандемии COVID-19, уступая США, Индии, Бразилии, Франции и Великобритании.

На предыдущей неделе чиновники обеих столиц объявили об отмене режима QR-кодов, требовавшихся при посещении публичных мест.