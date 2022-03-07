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Новости 17:15

Завод Nissan в Петербурге приостановит работу

фото ЗакС политика Завод Nissan в Петербурге приостановит работу

Автомобильная компания Nissan объявила о скорой приостановке деятельности своего завода в Петербурге, расположенного в Приморском районе. Компания уже прекратила экспорт машин в Россию и ожидает сворачивания всей деятельности завода уже в самое ближайшее время, о чем сообщается на ее сайте.

Кроме того, Nissan откроет фонд, призванный помочь пострадавшим в украинском конфликте, продолжающемся в эти дни. Ожидается, что фонд будет насчитывать 2,5 млн евро.

Ранее в марте остановка производства из-за нехватки комплектующих случилась на петербургских заводах Hyundai и Toyota.

Напомним, что с началом военной спецоперации РФ на Украине, пришедшимся на 24 февраля, страны Евросоюза, США и Япония ввели против России новые экономические санкции.


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