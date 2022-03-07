Турчак хочет национализировать заводы, прекращающие работу из-за украинских событий

Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, комментируя массовую приостановку деятельности зарубежных компаний в России, счел, что зачастую речь идет де-факто о предумышленном банкротстве. Такими ему, в частности, видятся решения компаний Fazer, Paulig и Valio.

""Единая Россия" предлагает национализировать производства тех компаний, которые объявляют о своем выходе и закрытии производств в России во время спецоперации на Украине", - заявил политик, цитируемый пресс-службой своей партии.

По наблюдениям Турчака, "санкционную войну" против России вслед за зарубежными чиновниками поддержал частный капитал, и сенатор не видит за этим ничего, кроме политики.

Отметим, что уход с российского рынка западных компаний начался после старта военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Вместе с брендами одежды и производителями гастрономических товаров о приостановке работы объявляют и автомобильные заводы.