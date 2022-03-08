Петербургская активистка задержана по делу о сожжении чучела

Петербургская активистка Софья Семенова задержана на 48 часов из-за сожженного чучела в военной форме, сообщил в ночь на 8 марта проект "Апология". По данным правозащитников, девушке вменяют статью о хулиганстве по мотивам политической вражды (п.б ч.1 ст 213 УК РФ).

Накануне в квартире активистки прошел обыск, после чего она была допрошена правоохранителями. Интересы Семеновой защищает адвокат "Апологии" Вера Иванова.

В понедельник стало известно о задержании 22-летнего уроженца Мурома, подозреваемого в проведении акции с сожжением на Масленицу чучела в камуфляже. Против молодого человека заведено уголовное дело о хулиганстве. Сама видеозапись с сожжением чучела на льду Малой Невы, из-за которой заведено дело, появилась в соцсетях днем 6 марта.