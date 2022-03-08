ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:32

Петербургская активистка задержана по делу о сожжении чучела

фото ЗакС политика Петербургская активистка задержана по делу о сожжении чучела

Петербургская активистка Софья Семенова задержана на 48 часов из-за сожженного чучела в военной форме, сообщил в ночь на 8 марта проект "Апология". По данным правозащитников, девушке вменяют статью о хулиганстве по мотивам политической вражды (п.б ч.1 ст 213 УК РФ).

Накануне в квартире активистки прошел обыск, после чего она была допрошена правоохранителями. Интересы Семеновой защищает адвокат "Апологии" Вера Иванова.

В понедельник стало известно о задержании 22-летнего уроженца Мурома, подозреваемого в проведении акции с сожжением на Масленицу чучела в камуфляже. Против молодого человека заведено уголовное дело о хулиганстве. Сама видеозапись с сожжением чучела на льду Малой Невы, из-за которой заведено дело, появилась в соцсетях днем 6 марта.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости8 марта
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама