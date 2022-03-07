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Новости 12:52

На петербуржца, сжегшего чучело, завели уголовное дело о хулиганстве

фото ЗакС политика На петербуржца, сжегшего чучело, завели уголовное дело о хулиганстве

В Петербурге задержали молодого мужчину, который в преддверии воскресной несанкционированной акции выложил в социальные сети видео, где он сжигает чучело на льду Малой Невы. Чучело при этом было одето в камуфляжную одежду. Как пишет "Фонтанка", герой ролика произносил речи, направленные против россиян, и к Масленице, отмечавшейся в этот день, происходящее в кадре имело мало отношения.

Уголовное дело против 22-летнего уроженца Мурома возбудили по статье о хулиганстве.

О том, как прошла пацифистская акция накануне, подробно читайте в репортаже ЗАКС.Ру. В связи с событиями на ней в Петербурге уже возбудили как минимум два уголовных дела по статье о применении насилия к представителю власти.


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